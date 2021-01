O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un decretou os EUA como o "maior inimigo" do país e disse ainda que não espera que Washington mude as suas políticas em relação a Pyongyang, com a mudança de presidente.Estas declarações foram proferidas durante um discurso, num raro congresso do Partido dos Trabalhores, que lidera. Durante o discurso, Kim Jong-un prometeu ainda aumentar o potencial militar e nuclear da Coreia do Norte. E anunciou que os planos para o submarino nuclear estão quase completos, refere a BBC Este discurso acontece poucos dias antes de Joe Biden tomar posse como presidente dos EUA - a 20 de janeiro. Os analistas acreditam, por isso, que este discurso pode ter como objetivo colocar pressão no próximo governo norte-americano.Donald Trump e Kim Jong-un tentaram uma aproximação dos dois países, com uma cimeira história pelo meio. Os dois decretaram até ser bons amigos e Trump disse estarem "apaixonados". No entanto, apesar da simpatia pessoal, pouco se avançou em relação a medidas concretas de diplomacia.Neste que é apenas o oitavo congresso do seu partido, Kim Jong-un disse ainda que o seu governo só pretende usar as armas nucleares se "forças hostis" estiverem a planear usar as mesmas armas primeiro contra a Coreia do Norte.Elegeu ainda os EUA como o "principal obstáculo para a nossa revolução [da Coreia do Norte] e o nosso maior inimigo... não importa quem está no poder, a verdadeira natureza da sua política contra a Coreia do Norte nunca vai mudar".