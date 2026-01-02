Trump diz que os EUA estão "prontos para agir" se Irão matar manifestantes

A desvalorização da moeda iraniana foi o gatilho para o início dos protestos no Irão.

"Se o Irão disparar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como é seu costume, os Estados Unidos da América irão socorrê-los. Estamos preparados e prontos para agir. Obrigado pela atenção a este assunto!", lê-se numa publicação de Donald Trump na sua rede Truth Social, com data desta sexta-feira.



Donald Trump DR

Apesar de não explicar concretamente em que consistirá uma reação dos Estados Unidos, a publicação do presidente norte-americano deu origem a uma resposta, identificou a BBC, por parte de um conselheiro sénior do Líder Supremo do Irão - Ali Khamenei - dizendo que Trump deveria "ter cuidado" e alertando para um potencial caos em todo o Médio Oriente.



Publicação de Trump na Truth Social

A 28 de dezembro, domingo, uma série de protestos eclodiram em Teerão e noutras cidades do país, depois de a moeda iraniana ter caído para um novo mínimo histórico face ao dólar norte-americano, resultando na demissão do governador do Banco Central do Irão, Mohammad Reza Farzin.

As forças de segurança acabaram por usar gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes em alguns locais, mas dois dias depois o presidente do Irão, Massoud Pezeshkian, pediu ao Governo que ouvisse as "reivindicações legítimas" dos manifestantes, avançou a agência Lusa, citando a imprensa estatal iraniana.

"Pedi ao ministro do Interior [Eskandar Momeni] que ouça as reivindicações legítimas dos manifestantes, dialogando com os seus representantes, para que o Governo possa fazer todo o possível para resolver os problemas e agir de forma responsável", disse o Presidente, citado pela agência de notícias oficial IRNA.

Entretanto, os protestos que se iniciaram com centenas de comerciantes e lojistas já avançaram para outras causas além da economia, com estudantes a exigir liberdade e a queda do regime, avança a ABC News.