31 de dezembro de 2025 às 16:32

Netanyahu: “Estou muito grato ao presidente Trump pelo apoio que nos dá”

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, elogiou a relação e apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, numa entrevista dada esta terça-feira à Fox News, um dia depois de se ter reunido com Trump na Florida.

