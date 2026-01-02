Polícia alemã cria unidade especial para investigar assalto milionário a banco

O montante real do prejuízo poderá ser superior à estimativa inicial, de 30 milhões de euros.

A polícia alemã criou uma unidade especial para investigar o assalto a uma sucursal do banco Sparkasse em Gelsenkirchen, que provocou prejuízos estimados em pelo menos 30 milhões de euros, foi divulgado esta sexta-feira.



Cofre de banco alemão assaltado com roubo de 30 milhões de euros Facebook/ Polizei NRW Gelsenkirchen

"Intensificámos a investigação", assegurou um porta-voz da polícia de Gelsenkirchen à revista Der Spiegel, explicando que a criação da unidade especial visa analisar o elevado volume de informações recebidas e coordenar o trabalho com outras forças policiais.

Segundo as autoridades, o montante real do prejuízo poderá ser superior à estimativa inicial, uma vez que o valor de 30 milhões de euros tem por base apenas os bens cobertos por seguros contratados pelo banco.

O assalto ocorreu durante o período natalício e visou o cofre central da agência, onde se encontravam cofres individuais alugados por clientes para guardar objetos de valor, tendo sido afetados cerca de 95% desses compartimentos, de acordo com o Sparkasse.

Após este assalto, registaram-se ainda outros ataques a cofres bancários na mesma região, nomeadamente em Bona e Halle (Vestfália), embora em escala significativamente menor, segundo a polícia.

