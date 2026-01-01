Donald Trump aplaude atribuição de cidadania francesa a George Clooney: "Um ator medíocre"

Presidente dos Estados Unidos deixou ainda críticas à política de imigração dos gauleses.

George Clooney e a mulher, Amal Clooney, passaram a ter cidadania francesa e Donald Trump considerou esse facto uma "boa notícia. O presidente norte-americano, que sempre foi criticado pelo ator, ainda deixou reparos à política de imigração dos franceses.



Casal Clooney adquiriu a nacionalidade francesa AP

"Boas notícias. O George e a Amal Clooney, dois dos piores analistas políticos de sempre, tornaram-se oficialmente cidadãos de França. Um país que, infelizmente, enfrenta um grave problema de criminalidade devido à gestão absolutamente desastrosa da imigração, muito parecida com a que tivemos sob o governo de Joe Biden", escreveu o presidente norte-americano na rede social 'Truth Social'.

Trump considerou ainda que Clooney "recebeu mais atenção pública por causa da política do que pelos seus poucos filmes, totalmente medíocres”.

E acrescentou: "Não era uma estrela de cinema, era apenas um tipo comum que reclamava constantemente da falta de bom senso na política."

Recorde-se que o ator, protagonista, entre outros, de 'Ocean's Eleven' e 'Batman & Robin', congratulou-se com a mudança para França, depois de ter decidido fugir da “cultura de Hollywood”: “Estava preocupado por criarmos os nossos filhos em Los Angeles, na cultura de Hollywood. Não quero que eles andem por aí preocupados com os paparazzi. Não quero que sejam comparados aos filhos de outras pessoas famosas”.

O casal tem uma propriedade em França, adquirida em 2021.

