Trump deixa novo aviso a Maduro: "Se tivermos de fazer as coisas da forma mais difícil..."

Isabel Dantas 10:36
Presidente norte-americano garante que quer "salvar vidas".

Donald Trump revelou estar disposto a conversar com Nicolás Maduro, como intuito de "salvar vidas". A tensão entre os dois países tem crescido nos últimos dias, com a 'guerra' declarada por parte do presidente dos Estados Unidos aos narcotraficantes alegadamente provenientes daquele país.

Trump falou aos jornalistas a bordo do Air Force One
Trump falou aos jornalistas a bordo do Air Force One AP

A bordo do Air Force One, enquanto viajava para a sua residência na Flórida, onde vai celebrar o dia de Ação de Graças, Trump mostrou-se disponível para conversar com o presidente da Venezuela, mas também deixou um aviso. "Se pudermos salvar vidas, se pudermos fazer as coisas da forma fácil, ótimo. Mas se tivermos de o fazer da forma difícil, também está bem", frisou.

E o que pretende conversar com Maduro? "Vou dizer-vos qual é o objetivo. Provavelmente deviam saber qual é, mas eles causaram muitos problemas e enviaram milhões de pessoas para o nosso país, incluindo elementos do Tren de Aragua, traficantes, patrões do narcotráfico. Abriram as suas cadeias e prisões e despejaram-nas nos Estados Unidos. Não estamos nada contentes com isso", garantiu.

Recorde-se que nas últimas horas os Estados Unidos declararam o 'Cartel de los Soles' uma organização terrorista e que a administração norte-americana acusa até Nicolás Maduro de ser o líder do cartel.  

