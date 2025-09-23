Sábado – Pense por si

ESTADOS UNIDOS. OS COMUNICADORES DA DIREITA RADICAL

A ascensão dos propagandistas

Não se regem pelas regras do jornalismo, mas (des)informam multidões que os acompanham reli giosamente pelas redes — e começam a competir com os media tradicionais.

Sentem-se ventos de mudança. Na Europa, os partidos de direita radical capturaram cerca de 30% do eleitorado, segundo contas feitas pela revista The Economist em agosto, e em alguns países já formaram Governo. Nos EUA, Donald Trump já venceu as eleições duas vezes e mostrou como, um pouco por todo o mundo, as forças populistas vivem tempos áureos, reinventando formas de comunicar nas redes sociais na era da Pós-Verdade. Nas palavras de Trump, os media tradicionais são fake news e a verdade passou a residir em influencers da sua confiança.

