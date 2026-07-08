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EUA lançam nova vaga de ataques contra o Irão

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As forças norte-americanas voltaram esta quarta-feira à noite a atacar alvos no Irão. O Presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha indicado essa possibilidade.

As forças dos Estados Unidos voltaram esta quarta-feira à noite a atacar alvos no Irão, indica o Comando Central dos EUA numa publicação na rede social X.

Os EUA lançaram mísseis contra alvos no Irão.
Os EUA lançaram mísseis contra alvos no Irão. Baz Ratner/AP

"Sob ordem do Presidente, as forças do Comando Central dos EUA começaram a realizar ataques adicionais contra o Irão para degradar ainda mais a sua capacidade de ameaçar a liberdade de navegação no estreito de Ormuz", refere a nota.

"Os EUA consideram o Irão responsável pelas recentes agressões injustificadas contra navios comerciais e as suas tripulações civis", assinala ainda.

Horas antes, o Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha admitido a possibilidade de novos ataques contra o Irão depois de na noite de terça-feira terem sido visados cerca de 80 alvos iranianos. A ofensiva dos EUA surgiu em resposta a ataques contra três navios comerciais no espaço de 24 horas no estreito de Ormuz, ao largo da costa de Omã.

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