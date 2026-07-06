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06 de julho de 2026 às 11:20

Ataque russo destrói edifício residencial em Kiev

Um edifício residencial no distrito de Podilsky, em Kiev, Ucrânia, ficou parcialmente destruído após os ataques russos lançados contra a capital ucraniana entre domingo à noite e esta segunda-feira de manhã.

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