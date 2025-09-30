Sábado – Pense por si

Trump considera insultuoso para os Estados Unidos se não receber Nobel da Paz

Lusa 16:36
O Presidente Donald Trump considerou esta terça-feira que será um insulto para os Estados Unidos se não receber o prémio Nobel da Paz, ao discursar perante centenas de oficiais norte-americanos de alta patente perto de Washington.

Trump comenta sobre o Nobel da Paz ao lado do Air Force One
Trump comenta sobre o Nobel da Paz ao lado do Air Force One AP Photo/Evan Vucci

“Eles vão dá-lo a um tipo que não fez nada”, disse Trump, que afirma ter posto fim a vários conflitos no mundo enquanto Presidente dos Estados Unidos.

“Seria um grande insulto ao nosso país”, acrescentou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Trump discursava perante generais e almirantes norte-americanos convocados em Quantico (Virgínia), um dia depois de ter divulgado o plano para acabar com a guerra na Faixa de Gaza.

Disse aos oficiais que o grupo extremista palestiniano Hamas, que governa Gaza, “expiará no inferno” se rejeitar o plano, aprovado na segunda-feira por Israel.

“Falta-nos uma assinatura, e eles irão expiar no inferno se não assinarem. Espero que assinem para o seu próprio bem e criem algo realmente fantástico”, declarou.

Na reunião invulgar convocada pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, que Trump ordenou que se passasse a chamar secretário da Guerra, o candidato ao Nobel da Paz prometeu “despertar o espírito guerreiro” no exército norte-americano.

“Juntos, despertamos o espírito guerreiro, e é esse espírito que conquistou e construiu esta nação. Desde a cavalaria que domou as Grandes Planícies até ao poder feroz e inflexível de Patton, Bradley e do grande general Douglas MacArthur”, afirmou.

