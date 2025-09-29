Sábado – Pense por si

Netanyahu aceita plano Trump para Gaza com reforma “radical” da Autoridade Palestiniana

Lusa 21:10
Segundo o primeiro-ministro israelita, ao abrigo do plano Israel irá manter "responsabilidade de segurança" em Gaza.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, manifestou esta segunda-feira apoio ao plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para Gaza, mas condicionou-o a mudanças “radicais” na Autoridade Palestiniana (AP).

O plano de 20 pontos de Trump, hoje apresentado na Casa Branca na presença de Netanyahu, contempla para o enclave sob invasão israelita um governo de transição palestiniano sem o Hamas, movimento islamita que protagonizou o ataque de outubro de 2023 contra Israel.

Para Netanyahu, mesmo a AP - mais moderada e que governa na Cisjordânia ocupada - não terá “qualquer papel a desempenhar” em Gaza sem mudanças “radicais”.

Segundo o primeiro-ministro israelita, ao abrigo do plano Israel irá manter "responsabilidade de segurança" em Gaza.

Se o Hamas não aceitar o plano de Trump, Israel irá “levar a tarefa até ao fim” em Gaza, que invadiu na sequência do ataque do Hamas, com o objetivo de erradicar este movimento. 

