O presidente dos Estados Unidos da América refere que o seu jeito para a ciência vem de um tio, que foi professor no MIT.

O presidente norte-americano, Donald Trump, sempre demonstrou uma opinião muito própria em relação às alterações climáticas e, nas suas mais recentes declarações, disse ter um "instinto natural para a ciência". Numa entrevista à Associated Press, referiu o facto de o seu tio ter sido um "grande professor no MIT" para justificar o seu ponto de vista e indicou que existem "cientistas dos dois lados" da barricada da mudança do clima.

"O meu tio era um grande professor no MIT durante muitos anos. O doutor John Trump. Não falei com ele sobre este assunto em particular, mas tenho um instinto natural para a ciência, por isso, diria que há cientistas dos dois lados", afirmou na entrevista.

Depois de retirar os EUA do acordo de Paris, que dizia respeito ao controlo da temperatura global do planeta, Trump exclui as palavras ‘alterações climáticas’ dos memorandos anuais. Pelo meio, propôs o corte de orçamentos de agências federais como a NASA, o Departamento de Energia (DOE) e a Agência de Protecção Ambiental (EPA).

No início do mês, o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas das Nações Unidas revelou um relatório que alerta para um valor de 1,5°C que não pode ser ultrapassado sob perigo de maiores desastres climáticos.

Neste momento, a mudança de clima já está 1°C dos níveis pré-industriais e pode atingir o valor apontado pela ONU já entre 2030 e 2052. Em reacção a estes números, Donald Trump foi taxativo: "Há cientistas que acham que as alterações climáticas existem, outros que dizem que não. Uns dizem que sim, outros dizem uma coisa diferente. Há cientistas dos dois lados da barricada", respondeu.

E mais: referiu que ele próprio era um "ambientalista". "Eu sei que algumas pessoas podem não pensar em mim nesse sentido, mas eu sou um ambientalista. Tudo o que quero e tudo o que tenho é limpo. As coisas limpas são muito importantes: a água e o ar. Mas também quero empregos para o nosso país", acrescentando que as mudanças climáticas "vão e vêm, vão e vêm".

Noutra entrevista, à versão norte-americana do programa "60 minutos", referiu que quer "o ar mais limpo do planeta" era o dos EUA. Desde os anos 70 que a qualidade do ar nos Estados Unidos tem melhorado mas, de acordo com a Agência de Protecção Ambiental, os níveis de qualidade do ar desacentuaram desde que Donald Trump assumiu a presidência do país e, em 2017 os níveis de poluição até aumentaram.