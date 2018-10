Dois delegados e cinco oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro foram presos hoje, acusados de sequestrar um traficante e exigir dinheiro para a sua libertação, disseram fontes oficiais.

Os sete policiais foram presos durante uma operação que mobilizou cerca de 50 agentes da instituição, informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em comunicado.

Segundo a investigação, os agentes "sequestraram" em Agosto passado um traficante de drogas com um registo criminal e contra o qual pesava uma ordem judicial, no município de Mesquita, localizada nos arredores da cidade do Rio de Janeiro.