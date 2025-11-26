Sábado – Pense por si

Mundo

Trump anuncia visita do enviado da Casa Branca a Moscovo

Lusa 08:12
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

Steve Witkoff vai discutir os "poucos pontos de discórdia" do acordo de paz para a Ucrânia.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que o enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, vai deslocar-se a Moscovo para discutir os "poucos pontos de discórdia" que impedem um acordo para o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Donald Trump vai enviar Steve Witkoff a Moscovo
Donald Trump vai enviar Steve Witkoff a Moscovo AP

O líder norte-americano indicou, na rede Truth Social, que espera reunir-se ele próprio com o homólogo russo, Vladimir Putin, e com o ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas "apenas quando o acordo para pôr fim a esta guerra estiver concluído ou se estiver chegado à fase final" das negociações.

Trump referiu que Witkoff será acompanhado em Moscovo pelo secretário do Exército, Dan Driscoll, que recentemente se juntou aos esforços de Washington neste dossiê.

Tópicos Conflito guerra e paz Forças armadas Guerra Donald Trump Moscovo Casa Branca Steve Witkoff
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

Trump anuncia visita do enviado da Casa Branca a Moscovo