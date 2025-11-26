Trump anuncia visita do enviado da Casa Branca a Moscovo

Steve Witkoff vai discutir os "poucos pontos de discórdia" do acordo de paz para a Ucrânia.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que o enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, vai deslocar-se a Moscovo para discutir os "poucos pontos de discórdia" que impedem um acordo para o conflito entre Rússia e Ucrânia.



Donald Trump vai enviar Steve Witkoff a Moscovo AP

O líder norte-americano indicou, na rede Truth Social, que espera reunir-se ele próprio com o homólogo russo, Vladimir Putin, e com o ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas "apenas quando o acordo para pôr fim a esta guerra estiver concluído ou se estiver chegado à fase final" das negociações.

Trump referiu que Witkoff será acompanhado em Moscovo pelo secretário do Exército, Dan Driscoll, que recentemente se juntou aos esforços de Washington neste dossiê.