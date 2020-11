Trump anuncia no Twitter a demissão do secretário da Defesa Mark Esper

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje, através de uma mensagem divulgada na rede social Twitter, a demissão do secretário da Defesa, Mark Esper, e a sua substituição pelo diretor do centro nacional de contraterrorismo, Christopher Miller.

"Chris vai fazer um trabalho SUPER! Mark Esper é demitido. Agradeço-lhe o seu serviço", escreveu, sem cerimónias e explicações, o Presidente norte-americano.



I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Esta decisão de Trump foi tomada dois dias depois do anúncio da sua derrota na eleição presidencial nos EUA, face ao seu rival, o democrata Joe Biden.