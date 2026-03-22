Trump ameaça atacar centrais elétricas do Irão se Estreito de Ormuz não abrir em 48 horas

O Estreito de Ormuz é a única passagem marítima entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico e por ele transitam 20% das exportações globais de petróleo bruto.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou este domingo atacar as centrais elétricas do Irão se a República Islâmica "não abrir totalmente" o Estreito de Ormuz no prazo de 48 horas.



Donald Trump, Presidente dos EUA Julia Demaree Nikhinson / Associated Press

"Se o Irão não abrir totalmente, sem ameaças, o Estreito de Ormuz num prazo de 48 HORAS a partir deste preciso momento, os Estados Unidos atacarão e arrasarão as suas diversas centrais elétricas, começando pela maior", escreveu Trump na rede social que lhe pertence, Truth Social.

A mensagem de Trump surge depois de as Forças Armadas dos EUA terem anunciado, sábado, que enfraqueceram a capacidade do Irão de "ameaçar a liberdade de navegação" no Estreito de Ormuz, após terem atacado, esta semana, um arsenal subterrâneo situado ao longo da costa do país.

A instalação era utilizada para armazenar mísseis de cruzeiro antinavio e outros materiais, explicou num vídeo publicado nas redes sociais o líder do Comando Central dos EUA, Brad Cooper.

O Estreito de Ormuz é a única passagem marítima entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico e por ele transitam 20% das exportações globais de petróleo bruto.

Desde o início da guerra, as tentativas da Guarda Revolucionária Iraniana de impedir a passagem de navios cujas cargas possam beneficiar os EUA e Israel reduziram drasticamente - em 95%, segundo analistas do sector, como a Kpler - o tráfego de navios de carga e petroleiros em Ormuz, fazendo disparar os preços do petróleo.

Leia Também Teerão visará centrais de dessalinização na região se Trump atacar centrais elétricas iranianas

Trump instou os aliados da NATO ou países asiáticos, como a Coreia do Sul, o Japão e até a China, que dependem enormemente do petróleo da região, a prestar apoio militar no estreito para garantir a navegação pelo mesmo, mas, por enquanto, nenhum se comprometeu a enviar recursos para a zona.

A guerra que os Estados Unidos e Israel travam contra o Irão desde 28 de fevereiro, data em que foi assassinado o líder supremo do país, Ali Khamenei, entra na quarta semana sem que Trump tenha esclarecido por quanto tempo prevê que o conflito se prolongue.

Siga-nos no WhatsApp.