Teerão visará centrais de dessalinização na região se Trump atacar centrais elétricas iranianas

Presidente deu ao Irão 48 horas para abrir o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo.

Edição de 17 a 23 de março

O exército iraniano anunciou no domingo que atacará as infraestruturas energéticas e as instalações de dessalinização de água na região, caso Donald Trump concretize as ameaças de destruir as centrais elétricas iranianas.



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"Se a infraestrutura petrolífera e energética do Irão for atacada pelo inimigo, todas as infraestruturas energéticas, de tecnologia da informação e de dessalinização de água pertencentes aos Estados Unidos e ao regime da região serão alvo de ataques", declarou o porta-voz do comando operacional do exército, Khatam al-Anbiya, num comunicado publicado pela agência Fars.

A fonte não especificou a que "regime" se referia.

Antes, Donald Trump deu ao Irão 48 horas para abrir o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo, sob pena de destruir as centrais elétricas iranianas.

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