Sábado – Pense por si

Mundo

Teerão visará centrais de dessalinização na região se Trump atacar centrais elétricas iranianas

Lusa 08:33
Capa da Sábado Edição 17 a 23 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de março
As mais lidas

Presidente deu ao Irão 48 horas para abrir o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo.

O exército iraniano anunciou no domingo que atacará as infraestruturas energéticas e as instalações de dessalinização de água na região, caso Donald Trump concretize as ameaças de .

Incêndio em campo de gás natural no Irão após ataque
Incêndio em campo de gás natural no Irão após ataque Radar

"Se a infraestrutura petrolífera e energética do Irão for atacada pelo inimigo, todas as infraestruturas energéticas, de tecnologia da informação e de dessalinização de água pertencentes aos Estados Unidos e ao regime da região serão alvo de ataques", declarou o porta-voz do comando operacional do exército, Khatam al-Anbiya, num comunicado publicado pela agência Fars.

A fonte não especificou a que "regime" se referia.

Antes, Donald Trump deu ao Irão 48 horas para abrir o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo, sob pena de destruir as centrais elétricas iranianas.

Siga-nos no .

Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Teerão visará centrais de dessalinização na região se Trump atacar centrais elétricas iranianas