Trump acusa Europa de ter líderes "fracos". "Acho que não sabem o que fazer"

Presidente dos EUA afirma que a Europa falhou na tomada de medidas decisivas para acabar com a guerra na Ucrânia, assim como no controle da imigração.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou os líderes europeus ao acusá-los de serem "fracos". Em entrevista ao Politico, o republicano afirmou que os países europeus "em decadência" falharam redondamente no controle da imigração, assim como na tomada de medidas decisivas para acabar com a guerra na Ucrânia.



Trump acusa Europa de ter líderes "fracos" Foto AP/Alex Brandon

“Acho que eles são fracos, mas também acho que eles querem ser politicamente corretos demais", disse Donald Trump sobre os líderes europeus. “Acho que eles não sabem o que fazer. A Europa não sabe o que fazer.”

Até ao momento, este é o ataque mais frontal e violento que o presidente norte-americano fez contra o Ocidente, depois do próprio ter apontado para o "apagamento civilizacional" da Europa. Isto acontece porque Trump acredita que os países europeus pouco fizeram para colocar um fim ao conflito.

Apesar das alegações, a verdade é que a Europa é hoje mais ativa no que toca à tentativa de tentar colocar um fim ao conflito. Aliás, os líderes europeus estiveram na segunda-feira reunidos, em Londres, para discutirem o fim da guerra, neste que foi considerado um "momento decisivo".

Os comentários de Trump sobre a Europa surgem num momento em que o presidente dos EUA tem pressionado Volodymyr Zelensky a aceitar o acordo de paz e instado o presidente ucraniano a "entrar no jogo" e ceder os territórios a Moscovo, apesar de Zelensky já ter dito que não fará qualquer cedência territorial e que está a preparar um novo plano de paz. Além disso, as declarações do norte-americano surgem também num momento em que os líderes europeus têm apontado para a possibilidade do republicano abandonar Kiev e os seus aliados.