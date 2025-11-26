Tribunal rejeita recurso e Sarkozy vai mesmo ter de cumprir pena de prisão

Caso está ligado a um financiamento ilegal da campanha presidencial de 2012.

O Tribunal de Cassação rejeitou esta quarta-feira o recurso do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy contra a sua condenação no caso Bygmalion. Na prática, o antigo governante vai mesmo ter de cumprir a pena de um ano de prisão, seis meses dos quais de pena efetiva, pois esta era a última forma de recurso.



"O Tribunal de Cassação confirma a decisão do Tribunal de Apelação que condenou o candidato à presidência, o seu chefe de campanha e dois diretores do partido político que o apoiava por financiamento ilegal de campanha", pode ler-se numa nota do comunicado.

Tanto no julgamento inicial como na apelação, Nicolas Sarkozy negou sempre qualquer responsabilidade criminal, denunciando as acusações como "fábulas" e "mentiras".

Sarkozy foi acusado de ter beneficiado de um financiamento ilegal na sua campanha presidencial em que acabou derrotado em 2012. De acordo com a investigação, os gastos da campanha do então candidato atingiram os 42,7 milhões de euros, quase o dobro do valor permitido por lei.

Para esconder este gasto terá criado um sistema de faturas falsas com a empresa de comunicação política Bygmalion e a sua subsidiária Event & Cie. Esta última teria cobrado ao partido UMP (agora LR) despesas que, na verdade, estavam relacionadas com campanha.

Sarkozy está ainda a contas com a justiça no caso do financiamento líbio da sua campanha presidencial de 2007, que está agendado entre março e junho de 2026.

