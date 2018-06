O Supremo Tribunal dos EUA considera que a justiça de Washington deve voltar a analisar o caso de uma florista que se recusou a trabalhar para um casamento gay. Barronelle Stutzman foi condenada, em 2017, pois a justiça considerou que a dona da Arlene's Flowers violou a lei anti-discriminação do estado, apesar de ter alegado objecção religiosa à união entre pessoas do mesmo sexo.Agora, o caso foi enviado de volta ao tribunal de Washington e o Supremo ordenou que a reapreciação tenha como base a decisão que deu um parecer favorável a Jack Pihillips . O pasteleiro também se recusou a fazer um bolo de casamento para Dave Mullins e Charlie Craig, por ser contra os casamentos homossexuais.Segundo a Associated Press, a decisão do Supremo demonstra que este tribunal optou por não decidir se os empresários podem ou não, em nome da objecção religiosa, recusar as leis anti-discriminação que protegem a comunidade LGBT.