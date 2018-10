Gareth Lee, em 2014, dirigiu-se a uma pastelaria e encomendou um bolo. Queria que tivesse, na cobertura, uma imagem do Egas e do Becas, da Rua Sésamo, e a frase "Apoie o casamento gay". O pedido foi, no entanto, recusado pelo pasteleiro, que afirmou que o pedido ia contra as suas crenças religiosas. Quatro anos depois, esta quarta-feira – depois de todos os recursos esgotados –, o Supremo Tribunal de Justiça da Irlanda do Norte, em Belfast, absolveu os donos da pastelaria.

Em primeira instância, num tribunal de recurso, o casal de cristãos evangélicos Daniel e Amy McArthur tinha sido condenado – tendo a justiça considerada justificada a queixa de discriminação que Gareth Lee apresentou.

Contudo, os cinco juízes do Supremo consideraram não estar em causa uma situação de discriminação baseada em orientação sexual. "Não foi o que sucedeu neste caso e tentar entender o que se passou além do seu verdadeiro alcance não faz favores nenhuns ao projecto da igualdade de tratamento", disse, citada pelo The Guardian, a juíza Lady Hale.

Para os juízes, os donos da pastelaria Ashers Bakery apenas teriam cometido um crime se tivessem recusado servir Gareth Lee com base na sua orientação sexual. Isso é "bastante diferente" de considerar que eram obrigados a escrever num dos seus produtos uma mensagem "com a qual discordavam profundamente", explicaram os juízes.

Inclusive, obrigar o pasteleiro a fazê-lo seria atentar contra a liberdade de expressão do casal. "Este tribunal deliberou que ninguém deve ser forçado a ter ou expressar uma opinião política com a qual não concorda", defendeu a juíza.



Este não é o primeiro caso do género

Em Junho deste ano, o Supremo Tribunal norte-americano deu razão a um pasteleiro do Colorado que se recusou a servir o casal homossexual David Mullins e Charlie Craig por discordar do casamento homossexual. Na altura, o pasteleiro alegou que tinha direito de declinar o serviço por motivos de "liberdade religiosa" e o Supremo concordou com sete votos a favor e dois contra, sob a alçada do juiz Anthony Kennedy.



O caso remonta a 2012. O casal entrou na pastelaria de Phillips, a Masterpiece Cakeshop, e pediu ao pasteleiro para fazer um bolo personalizado para o seu casamento. Jack Phillips rejeitou o pedido e, face às suas crenças religiosas, pensou que fabricar-lhes um bolo transmitiria uma mensagem de apoio a uma prática que este não concordava. David Mullins e Charlie Craig sentiram-se humilhados e discriminados, acabando por decidir mover um processo judicial contra o pasteleiro.