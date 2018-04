As autoridades italianas de Turim recusaram-se a registar um bebé, filho de um casal homossexual. Niccolo Pietro foi concebido através de inseminação artificial mas a legislação italiana apenas disponibiliza este tratamento para "casais heterossexuais estáveis".

Chiara Foglietta, vereadora em Turim, foi mãe através de inseminação – após procurar o tratamento, com a namorada, na Dinamarca. A lei italiana é muito restrita relativamente à procriação por casais do mesmo sexo.



Após Niccolo nascer, Chiara e a namorada foram registá-lo no civil – altura em que a entidade obrigou a mãe a declarar ter tido relações sexuais com um homem para que o processo pudesse ser formalizado.

Chiara recusou-se a mentir sobre a forma como tinha concebido o filho, garantindo que Niccolo nasceu porque ela e a namorada Micaela Ghisleni queriam ser mães. "Ele é o nosso filho. Mas para registá-lo no cartório tenho que contar uma mentira", disse, citada pela BBC.

Ao jornal italiano Corriere della Sera, a presidente da câmara local, Chiara Appendino, disse: "Pessoalmente, sou a favor e estou disposta a prosseguir com o registo, mas com este actual vácuo legal, os direitos dos pais e das crianças não podem ser garantidos, porque a lei actualmente não prevê o reconhecimento dos filhos nem das filhas de casais homossexuais nascidos em Itália". O país aprovou em 2016 uma lei que reconhecia as uniões civis entre casais do mesmo sexo.

Contudo, muitos procedimentos de fertilidade permitidos em países da União Europeia são proibidos em Itália. Não é permitido o congelamento de embriões, não são aceites doações de espermatozóides nem de óvulos e tratamentos de fertilidade são apenas permitidos a "casais heterossexuais estáveis", comprovadamente inférteis.