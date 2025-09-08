Tribunal mantém multa de 83 milhões de dólares a Trump por difamação de E. Jean Carroll

Num livro de memórias a colunista descreveu como um encontro com Trump começou com os dois a fazerem compras e terminou com uma violenta luta dentro de um provador

Um tribunal federal de recurso manteve esta segunda-feira a decisão de um júri, que exige que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pague 83,3 milhões de dólares (€70,9 milhões) à colunista E. Jean Carroll pelos seus repetidos ataques nas redes sociais, em 2019, depois de ela o ter acusado de agressão sexual. Numa decisão proferida esta segunda-feira, o 2º Tribunal de Recurso dos EUA considerou que a "indemnização concedida pelo júri é justa e razoável".



Trump nega agressão sexual AP Photo/Alex Brandon

"Consideramos que o tribunal distrital não cometeu qualquer erro nas decisões contestadas e que as indemnizações por danos devidamente atribuídas pelo júri foram razoáveis, tendo em conta os factos extraordinários e graves deste caso", escreveu o painel de juízes do tribunal de recurso citado pela CNN internacional.

Donald Trump já havia argumentado que não devia ter de pagar esta quantia, por o Supremo Tribunal lhe ter concedido imunidade parcial. Decidiu, por isso, recorrer da decisão, no entanto, o tribunal de recurso decidiu dar razão ao júri de Manhattan.

No ano passado, o júri de Manhattan exigiu que o presidente dos EUA pagasse uma indemnização de 88,3 milhões de dólares (€75,1 milhões), depois de ter atacado sucessivamente Carroll nas redes sociais, quando ela o acusou de agressão sexual em 1996, numa loja em Manhattan.

Num livro de memórias, e num julgamento em 2023, Carroll descreveu como um encontro casual com Trump, na Bergdorf Goodman's Fifth Avenue, em 1996, começou com os dois a fazerem compras e terminou com uma violenta luta dentro de um provador. Na altura, a colunista alegou que Trump a empurrou contra a parede e a violou. Um júri considerou Donald Trump culpado de agressão sexual, mas concluiu que o presidente não havia cometido nenhuma violação.

Já num julgamento separado, o tribunal considerou Trump culpado de abuso sexual e condenou-o ao pagamento de 5 milhões de dólares (€4,26 milhões).

Apesar das alegadações de Carroll, Trump negou por diversas vezes que este encontro tivesse ocorrido e acusou a colunista de inventar esta história para a cajudar a vender o seu livro. Ela "não era o meu tipo", justificou.