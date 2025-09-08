Tiroteio em Jerusalém faz pelo menos 6 mortos

Dois dos atacantes foram “neutralizados” logo após o início do tiroteio.
Um ataque à mão armada em Jerusalém na manhã desta segunda-feira matou pelo menos seis, a informação foi avançada pela polícia israelita e pelo serviço paramédico Magen David Adom e citada pela Associated Press.
Equipas de emergência respondem a um tiroteio em Jerusalém com vários feridosFoto AP/Mahmoud Illean
Quanto ao número de feridos os dados ainda não são claros uma vez que a Associated Press refere que 12 pessoas estão feridas e o The Jerusalem Post fala em 21.
Quatro pessoas foram declaradas mortas no local, Yaakov Pinto, 25, o rabino Levi Yitzhak Pash, Israel Mentzer, 28, e Yosef David, 43, já depois dos feridos terem sido transportados para hospitas mais duas pessoas foram declaradas mortas. Uma delas é uma mulher na casa dos 50 anos que estava no Centro Médico Shaare Zedek.
A polícia referiu também que dois dos atacantes foram “neutralizados” logo após o início do tiroteio que ocorreu num importante cruzamento entre a entrada norte da cidade e uma estrada que dá acesso aos colonatos israelitas localizados em Jerusalém Oriental, parte da Cisjordânia.
Benjamin Netanyahu já esteve no local do ataque e considerou que Israel está "numa guerra intensa contra o terror em várias frentes": "Uma perseguição e cerca às aldeias de onde os terroristas vieram está em andamento Umas das pessoas que matou um dos terroristas é o soldado ultraortodoxo do Batalhão Hashmonaim".
"Esses assassinatos, esses ataques, em todas as frentes, não nos enfraquecem. Apenas aumentam a nossa determinação para cumprir as missões que assumimos, em Gaza, na Judeia e Samaria, em todos os lugares", garantiu o primeiro-ministro israelita.
Os meios de comunicação israelitas estão a avançar que dois agressores entraram num autocarro, na linha 62, e começaram o tiroteio. Já estão a ser divulgadas várias imagens do ataque onde é possível ver dezenas de pessoas a fugirem da paragem de autocarro no cruzamento bastante movimentado.
A carregar o vídeo ...
Sobe para cinco o número de mortos no ataque terrorista em Jerusalém. Há 11 feridos
“Quando chegámos [ao local do ataque], vimos pessoas inconscientes na rua, na beira da estrada e na calçada perto de uma paragem de autocarro. Havia muita destruição e pedaços de vidro no chão”, referiu uma das paramédicas ao The Jerusalem Post.
Avi Swissa, paramédico e porta-voz da United Hatzalah – um serviço médico de emergência israelita em regime de voluntariado – partilhou com a emissora pública Kan 11 que “estava no cruzamento” no momento do ataque: “As pessoas estavam a fugir dos tiros. Parei num cruzamento muito próximo para garantir que o incidente estava sob controlo e depois voltei para o local. Não foi uma cena simples, houve muitas vítimas”.
A Jihad Islâmica Palestina e o Hamas já elogiaram o ataque - sem terem reivindicado o mesmo - enquanto a polícia israelita fechou todos os pontos de entrada e saída da cidade e iniciou uma operação para identificar mais pessoas envolvidas no ataque.
Desde que a guerra em Gaza começou, depois do ataque de 7 de outubro contra Israel, que a violência na Cisjordânia, especialmente nas zonas ocupadas, também aumentou. Vários têm sido os ataques de colonos israelitas contra palestinianos, mas também os ataques de palestinianos contra israelitas.
Só espero que, tal como aconteceu em 2019, os portugueses e as portuguesas punam severamente aqueles e aquelas que, cinicamente e com um total desrespeito pela dor e o sofrimento dos sobreviventes e dos familiares dos falecidos, assumem essas atitudes indignas e repulsivas.
O poder instituído terá ainda os seus devotos, mas o desastre na Calçada da Glória, terá reforçado, entretanto, a subversiva convicção de que, entre nós, lisboetas, demais compatriotas ou estrangeiros não têm nem como, nem em quem se fiar