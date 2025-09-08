Nas zonas de frente prioritárias para a Rússia, onde o Exército russo concentra a maior parte das tropas, esta superioridade chega a quatro e até seis para um.
As forças russas têm uma superioridade numérica de três para um em homens e meios técnicos sobre o Exército Ucraniano na frente de batalha, disse esta segunda-feira o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi.
Militares junto a veículo destruído na Ucrânia, em área de confronto com a RússiaOleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanised Brigade via AP, File
Nas zonas de frente prioritárias para a Rússia, onde o Exército russo concentra a maior parte das tropas, esta superioridade chega a quatro e até seis para um, acrescentou Syrskyi.
O chefe do Exército afirmou, no entanto, que as suas tropas conseguiram estabilizar os eixos onde a situação mais se deteriorou para os ucranianos. Syrskyi referiu-se, em particular, às frentes de Dobropilia, Pokrovsk, Novopavlovsk e Liman.
Nos eixos de Dobropilia, as forças ucranianas reconquistaram 25,5 quilómetros quadrados em agosto. Por sua vez, os russos conquistaram 13,5 quilómetros quadrados de território nesta frente.
Na frente de Pokrovsk, a Ucrânia conquistou 26 quilómetros de território no mês passado, enquanto os russos capturaram cinco quilómetros quadrados.
Também em agosto, as tropas russas conseguiram penetrar atrás das linhas ucranianas nas zonas de Pokrovsk e Mirnograd, na região de Donetsk.
Segundo Syrskyi, o Exército ucraniano conseguiu neutralizar esta ameaça e impedir que a frente avançasse ou que as tropas ucranianas fossem cercadas.
Só espero que, tal como aconteceu em 2019, os portugueses e as portuguesas punam severamente aqueles e aquelas que, cinicamente e com um total desrespeito pela dor e o sofrimento dos sobreviventes e dos familiares dos falecidos, assumem essas atitudes indignas e repulsivas.
O poder instituído terá ainda os seus devotos, mas o desastre na Calçada da Glória, terá reforçado, entretanto, a subversiva convicção de que, entre nós, lisboetas, demais compatriotas ou estrangeiros não têm nem como, nem em quem se fiar