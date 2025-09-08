Ucrânia: Rússia tem uma superioridade numérica de três para um na frente de batalha

Nas zonas de frente prioritárias para a Rússia, onde o Exército russo concentra a maior parte das tropas, esta superioridade chega a quatro e até seis para um.

As forças russas têm uma superioridade numérica de três para um em homens e meios técnicos sobre o Exército Ucraniano na frente de batalha, disse esta segunda-feira o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi.



Militares junto a veículo destruído na Ucrânia, em área de confronto com a Rússia Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanised Brigade via AP, File

Nas zonas de frente prioritárias para a Rússia, onde o Exército russo concentra a maior parte das tropas, esta superioridade chega a quatro e até seis para um, acrescentou Syrskyi.

O chefe do Exército afirmou, no entanto, que as suas tropas conseguiram estabilizar os eixos onde a situação mais se deteriorou para os ucranianos. Syrskyi referiu-se, em particular, às frentes de Dobropilia, Pokrovsk, Novopavlovsk e Liman.

Nos eixos de Dobropilia, as forças ucranianas reconquistaram 25,5 quilómetros quadrados em agosto. Por sua vez, os russos conquistaram 13,5 quilómetros quadrados de território nesta frente.

Na frente de Pokrovsk, a Ucrânia conquistou 26 quilómetros de território no mês passado, enquanto os russos capturaram cinco quilómetros quadrados.

Também em agosto, as tropas russas conseguiram penetrar atrás das linhas ucranianas nas zonas de Pokrovsk e Mirnograd, na região de Donetsk.

Segundo Syrskyi, o Exército ucraniano conseguiu neutralizar esta ameaça e impedir que a frente avançasse ou que as tropas ucranianas fossem cercadas.