Uma enfermeira como heroína: eis a nova obra de Banksy

Um rapaz escolhe uma enfermeira como super-heroína para brincar, deixando outros como Batman ou o Homem-Aranha no seu balde de brinquedos: o novo quadro de Banksy é uma homenagem a todos os profissionais de saúde britânicos que ajudam a salvar vidas no Reino Unido na luta contra a Covid-19 e apareceu esta quarta-feira no Hospital Universitário de Southampton, no sul de Inglaterra.

Nas redes sociais, o artista mistério partilhou a mesma imagem com a descrição: "Game-changer", referindo o trabalho "decisivo" de enfermeiros, médicos e tantos outros no serviço nacional de saúde britânico, o NHS.

Ver esta publicação no Instagram . . Game Changer Uma publicação partilhada por Banksy (@banksy) a 6 de Mai, 2020 às 9:50 PDT

"Estou tão orgulhosa por revelar esta maravilhosa pela de arte ‘Quadro para Santos’, criado pelo #Banksy como agradecimento a todos os que trabalham para o NHS e para o nosso hospital", escreveu no Twitter a diretora executiva do hospital, Paula Head, descrevendo a obra como um "cenário inspirador para parar e refletir" nestes "tempos sem precedente".

So proud to reveal this amazing piece of art Painting for Saints, created by #Banksy as a thank you to all those who work with and for the NHS and our hospital. Temporarily on display @UHSFT. An inspirational backdrop to pause and reflect in these unprecedented times. pic.twitter.com/3QIgMyrlcA — Paula Head (@paulahead_UHS) May 6, 2020

Esta não é a primeira vez que Banksy se baseia na Covid-19 para a sua arte. Em meados de abril, o artista publicou uma imagem de uma casa-de-banho cheia de ratos, a sua imagem de marca, numa alusão ao teletrabalho. "A minha mulher odeia quando trabalho a partir da casa", escreveu na altura.

Ver esta publicação no Instagram . . My wife hates it when I work from home. Uma publicação partilhada por Banksy (@banksy) a 15 de Abr, 2020 às 10:45 PDT

O seu mural em Bristol da "Rapariga com Brinco de Pérola" foi também atualizado com a adição de uma máscara cirúrgica azul, não se confirmando, no entanto, se a alteração foi trabalho seu.

O novo quadro, no hospital de Southampton estará agora em exibição durante os próximos meses e será leiloada em ações de caridade do NHS, refere a

BBC

.