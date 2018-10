"O impulso de destruir também é um impulso criativo", citando Picasso

Uma obra de Banksy auto-destruiu-se no momento em que se bateu com o martelo que indicava que havia sido vendida por aproximadamente um milhão de libras (€1,2 milhões) num leilão da Sotheby. O artista partilhou um vídeo do momento no seu Instagram, escrevendo na legenda:

O artista de Bristol, de quem não se conhece a verdadeira identidade, é conhecido por ser provocador e gostar de fazer partidas, mas a desta sexta-feira está entre as mais audaciosas que cometeu até agora. No vídeo divulgado, o artista mostra que aquando da "construção" da moldura, introduziu uma trituradora de papel dentro da estrutura.

Em declarações ao Financial Times, a leiloeira disse ter falado com o comprador (que não identificou) e que este "ficou surpreendido" com o sucedido. Mas nestas coisas da arte, ainda não é claro se o sucedido pode valorizar ou desvalorizar a obra em causa... mesmo que retalhada.