"A nossa exposição tem por objetivo mostrar a profundidade do talento de Banksy, as suas múltiplas camadas e dimensões para que sejam os próprios visitantes a pensar e a decide", conclui sobre o artista que carrega os seus trabalhos de um tom irónico e crítico da sociedade ocidental - veja-se Spy Booth, os três espiões desenhados à volta de uma cabine telefónica e que parecem gravar o que se passa lá dentro, ou Mobile Lovers, o casal que olha para os próprios telemóveis enquanto se abraça.



Quando a exposição foi anunciada no verão de 2018, primeiro para Moscovo, Banksy publicou no seu instagram uma captura do ecrã de um telemóvel. Mostrava uma conversa com alguém (outra pessoa sem identidade) onde dizia não ter nada a ver com a exposição: "Eu não cobro às pessoas para que possam ver a minha arte."



Se estar acessível a todos parece ser a melhor e mais básica definição de street art, nem sempre esta premissa se verifica, sobretudo desde que os artistas de rua começaram a ser valorizados pelo mercado da arte. Banksy, um dos mais famosos artistas de rua do mundo e com um denso mistério em torno da sua identidade, teve e continua a ter o seu papel nesse movimento.



A exposição pergunta aos visitantes se Banksy é afinal um génio ou um vândalo do espaço público, mas o tempo já se encarregou de responder. Se no início da sua atividade anónima as vozes sobre o seu trabalho artístico divergiam, hoje o trabalho de Banksy é valorizado - Keep It Spotless, por exemplo, foi vendido por cerca de 1,5 milhões de euros e Simple Intelligence Testing por quase 1 milhão . Perante os números poder-se-á dizer que, de alguma forma, Banksy deixou de ser - se alguma vez foi - um hooligan: quem não gostaria ter uma das suas obras na parede exterior de casa?



É, contudo, legítimo perguntar se o artista não terá sido engolido pelo capitalismo que critica nas suas obras. O seu quadro que se autodestruiu ao ser arrebatado por 1,2 milhões de euros num leilão da Sotheby's em outubro parece ter alguma coisa a dizer sobre esta questão. Mas não esqueçamos que poucas semanas depois, graças ao evento inesperado, a obra tinha duplicado o valor.



Banksy: Génio ou Vândalo?

Cordoaria Nacional 10h-19h (Sáb. fecha às 20h) • €13

Banksy nunca cobraria a alguém para que visse a sua arte. É afinal essa a vocação essencial da arte de rua: a democratização da mensagem e da estética, o acesso num espaço público e partilhado. Banksy, o artista anónimo que tem boa parte da sua obra artística em ruas britânicas, tem entre sexta-feira, 14 de junho, e 27 de outubro algumas das suas obras em Lisboa. Banksy: Génio ou Vândalo? inaugura na Cordoaria Nacional e mostra mais de 70 obras originais - esculturas, instalações, fotografias e vídeos - de coleções privadas num conjunto não autorizado pelo artista, mas que já foi visto por 600 mil pessoas. O bilhete custa €13.Antes de a Everything Is New trazer esta exposição para Lisboa, a Lilley Fine Art/ Galeria de Arte Contemporânea, em colaboração com os colecionadores privados, já a tinha levado a Moscovo, São Petersburgo e Madrid. "Banksy adquiriu o status de fenómeno e é um dos artistas mais brilhantes e importantes do nosso tempo. O trabalho dele é um desafio para o sistema, um protesto, uma marca extremamente bem construída, um mistério, uma desobediência à lei…", diz o curador Alexander Nachkebiya no site da exposição.