As temperaturas estão hoje finalmente a descer na Europa, após seis dias de onda de calor na Europa que fez pelo menos oito mortos.

Na França, onde o recorde absoluto foi batido na sexta-feira com 45,9 graus centígrados no sul, as temperaturas caíram cerca de dez graus em Paris ou no noroeste, mas na zona leste continuam elevadas, 36 ou 37 graus centígrados.