A filha mais velha de Donald Trump, Ivanka, acompanhou o pai e presidente dos Estados Unidos na cimeira do G20 no Japão e a sua presença numa conversa entre chefes de Estado e altas figuras da economia foi um dos grandes destaques em Osaka.

Num vídeo partilhado pela Presidência da República de França, este sábado, a conselheira do chefe da Casa Branca é vista com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau e a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ — Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) June 29, 2019

Após algumas palavras trocadas entre os chefes de Estado, Ivanka decide responder a algo que May diz, o que provoca uma reação no mínimo curiosa de Lagarde, parecendo perplexa após as declarações da filha de Donald Trump.

Mais tarde, a diretora-geral do FMI partilhou uma fotografia no Twitter em que aparece junto à conselheira e filha de Donald Trump.

The #G20OsakaSummit had a special event on Women’s Empowerment and I was pleased to participate with Queen Maxima, @IvankaTrump and many others. https://t.co/PdWrb90TCe pic.twitter.com/hmVps0fz7A — Christine Lagarde (@Lagarde) June 30, 2019

Desde que Ivanka e o seu marido, Jared Kushner, assumiram papéis centrais na administração de Trump que o presidente dos EUA tem sido acusado de nepotismo. Kushner é, tal como Ivanka, conselheiro sénior de Donald Trump.