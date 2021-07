“As ciberarmas estão em todos os planos de guerra americanos”

Biografia Nome: David E. Sanger Cargo: Correspondente do New York Times na Casa Branca e para os assuntos de Segurança Nacional Nascimento: 5 de julho de 1960 Nacionalidade: Norte-americana

As ciberarmas estão hoje ao dispor de Estados, criminosos, terroristas e até teenagers. No livro que deu um documentário na HBO, o jornalista do New York Times David E. Sanger explica como todos as usam e os problemas para as controlar.