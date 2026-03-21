Irão: Duas dezenas de países querem ajudar na reabertura do Estreito de Ormuz

Entre os países que demonstraram vontade em ajudar a desbloquear o Estreito de Ormuz estão os Emirados Árabes Unidos, o Reino Unido, a França, o Canadá e o Japão.

Cerca de 20 países declararam este sábado estar "prontos para contribuir com os esforços" necessários para a reabertura do Estreito de Ormuz, que foi bloqueado pelo Irão desde o início da guerra.



Navio a atravessar o Estreito de Ormuz AP

Numa declaração conjunta, estes países, principalmente europeus, condenaram também os recentes ataques iranianos contra navios e infraestruturas de petróleo e gás na região do Golfo Pérsico, apelando a uma "moratória imediata e global contra os ataques às infraestruturas civis”.

Entre os países que demonstraram vontade em ajudar a desbloquear o Estreito de Ormuz estão os Emirados Árabes Unidos, o Reino Unido, a França, o Canadá e o Japão.

A Alemanha, a Itália, os Países Baixos, a Dinamarca, a Letónia, a Eslovénia, a Estónia, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a República Checa, a Roménia, a Lituânia, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Austrália e o Barém são os outros signatários da declaração.

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irão, que já teve consequências em vários países, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Barém, entre outros, atingidos por bombardeamentos.

O Irão acusa os seus vizinhos do Golfo de permitir que as forças norte-americanas lancem ataques contra o país a partir dos seus territórios.

Desde o início da guerra, o Irão lançou inúmeros ataques com mísseis e drones que, segundo Teerão, visaram os interesses e a presença militar norte-americanos naqueles países.

O bloqueio do Estreito de Ormuz e os ataques às infraestruturas energéticas causaram um aumento acentuado dos preços da energia.