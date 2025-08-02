Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de agosto de 2025 às 14:20

Tarifas de Trump podem afetar fortemente a indústria automóvel

Uma ordem executiva, emitida pelo presidente Donald Trump, estabelece novas tarifas sobre 66 países, a União Europeia, Taiwan e as Ilhas Malvinas. Espera-se que elas afetem especialmente a indústria automóvel.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana