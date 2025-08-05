Presidente dos EUA estará também a ponderar aplicar tarifas de 250% sobre os produtos farmacêuticos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou esta terça-feira elevar as tarifas contra a União Europeia de 15% para 35%, caso Bruxelas não invista 600 mil milhões de dólares (€520 mil milhões) nos EUA.
Trump ameaça a UE com tarifas caso não invista nos EUAAP Photo/Alex Brandon
"Eles baixarão as suas tarifas e pagarão 600 mil milhões de dólares. Foi por isso que reduzi as tarifas de 30% para 15%", disse Donald Trump numa entrevista por telefone à CNBC. "[Eles vão nos dar] 600 mil milhões de dólares para investirmos no que quisermos. E isso é um presente, não é um empréstimo. Eles têm-se aproveitando de nós há tantos anos que chegou a hora de pagarem, e vão pagar."
O anúncio foi feito esta terça-feira pelo próprio presidente durante o programa Squawk Box da CNBC. Neste, o republicano avançou também que estaria a ponderar aplicar tarifas de 250% sobre os produtos farmacêuticos.
Segundo Donald Trump, os EUA começariam por aplicar uma "pequena tarifa" sobre os produtos farmacêuticos, mas dentro de um ano a um ano e meio passariam para 150% e depois para 250%.
Este ultimato ao setor farmacêutico ocorre depois de no início de julho o presidente ter ameaçado aplicar taxas de 200% sobre este tipo de produtos. Desde então que os Estados Unidos têm estado a conduzir uma investigação sobre o impacto das importações deste tipo de bens na segurança nacional.
A aplicação de taxas ao setor farmacêutico surge como uma forma de incentivar as empresas transferirem as suas sedes de fabrico para os EUA, num momento em que a produção nacional de medicamentos diminuiu drasticamente nas últimas décadas.
"Queremos produtos farmacêuticos feitos no nosso país", disse Donald Trump à CNBC.
Trump ameaça UE com tarifas de 35% caso não sejam investidos 600 mil milhões nos EUA
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".