Centenas de venezuelanos começaram a cortar as ruas da capital da Venezuela para mostrar apoio ao autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.

As ruas de Caracas, Venezuela, estão a encher-se de venezuelanos que começaram a cortar estradas para mostrar apoio ao autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, que anunciou ter o apoio dos militares para pôr fim ao regime de Nicolás Maduro.



As forças de segurança da Venezuela leais ao Governo de Nicolás Maduro lançaram, entretanto, gás lacrimogéneo contra Guaidó e os militares que o acompanham no levantamento contra o regime. O momento de maior violência viveu-se quando um carro blindado avançou contra os opositores, atropelando várias pessoas.



A agência Efe noticia que pelo menos uma pessoa ficou ferida por causas ainda desconhecidas frente à base militar venezuelana de La Carlota.



Guaidó, reconhecido por meia centena de países, anunciou que os militares deram "finalmente de vez o passo" para o acompanhar e conseguir "o fim definitivo da usurpação" do governo do presidente Nicolás Maduro.



"O 1 de maio, o fim definitivo de usurpação começou hoje", disse Guaidó num vídeo publicado na sua conta na rede social Twitter, no qual está acompanhado por um grupo de soldados na base de La Carlota, a leste de Caracas.



O governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou, por seu lado, que está a enfrentar um golpe de Estado, de "um reduzido grupo de militares traidores" que estão a ser neutralizados.



Com Lusa