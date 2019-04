O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, pediu aos populares que saiam à rua para deporem o regime de Nicolás Maduro. O Governo de Maduro já afirmou estar a "combater e desactivar" um golpe Estado.



"A nossa luta é sempre marcada pela constituição, na luta não violenta, em trabalhar pelo próximo, em salvar vidas, em trabalhar pelos mais vulneráveis, em atender às nossas famílias, em construir capacidades tendo sempre em conta a constituição", afirma Guaidó num vídeo em que surge rodeado de militares. Guaidó pede pede ajuda aos populares para terminarem a "usurpação" feita por Maduro.







Guaido tomou a liderança da Assembleia Nacional em janeiro, tendo invocado a constituição para assumir a presidência interina, afirmando que a re-eleição de Maduro em 2018 foi ilegítima. Observatórios internacionais afirmaram que as eleições foram fraudolentas.



Cerca de 50 países, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como o presidente venezuelano interino.



O Governo de Maduro, através da conta do Ministro da Informação, afirma estar a "enfrentar e desactivar" um golpe de estado. "Informamos o povo da Venezuela que neste momento estamos a enfrentar e desactivar um reduzido grupo de efectivos militares traidores", escreveu Jorge Roriguez na sua conta de Twitter.





Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República... 1/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 30 de abril de 2019



O presidente da Assembleia Constituinte, citado pela Reuters, afirma que a oposição ao governo não conseguiu tomar a base aérea de La Carlota, em Caracas. As forças a favor do regime terão disparado granadas de fumo ao líder da oposição, Juan Guaidó, que estava reunido à porta do aeroporto com cerca de 70 militares.



O líder do partido socialista da Venezuela, Diosdado Cabello, pediu aos apoiantes do governo que se juntem junto ao palácio presidencial para que possam defender Maduro, de acordo com a Associated Press.



O alegado golpe militar começou com a libertação de Leopoldo López, opositor a Maduro que estava detido em casa desde 2017 e que foi responsável por ajudar Guaidó a chegar à proeminência dentro do país.



Em atualização