Autoproclamado presidente, Juan Guaidó, anunciou um golpe de estado militar. Mas o regime garante que se trata de um pequeno número de militares que estão ao lado da oposição.

O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, rejeita que esteja a perder o controlo do país, tal como anunciou a oposição, que assegura que está a decorrer um golpe de estado militar para fazer cair o regime. "Venceremos", garantiu o chefe de estado na primeira mensagem publicada no Twitter.

"Nervos de aço! Falei com os comandantes de todas as Regiões de Defesa Integral e de Zonas de Defesa Integral do país que manifestaram a sua lealdade ao povo, à constituição e à pátria. Apelo ao máximo de mobilização popular para garantir a vitória da paz. Venceremos!", disse.





¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 de abril de 2019







A reação do chefe de estado surgiu depois do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, ter anunciado que os militares deram "finalmente de vez o passo" para o acompanhar e conseguir "o fim definitivo da usurpação" do governo de Maduro. "O 1 de maio, o fim definitivo de usurpação começou hoje", disse Guaidó num vídeo publicado na sua conta na rede social Twitter, no qual está acompanhado por um grupo de soldados na base de La Carlota, a leste de Caracas.





En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019







Para o governo, trata-se de um golpe de estado de "um reduzido grupo de militares traidores" que estão a ser neutralizados. "Informamos o povo da Venezuela que neste momento estamos a enfrentar e desativar um reduzido grupo de militares traidores que se posicionaram no Distribuidor Altamira (leste de Caracas), para promover um golpe de Estado contra a Constituição e a paz da República", anunciou o ministro venezuelano de Comunicação e Informação na sua conta do Twitter.

O Governo português pré-ativou os mecanismos de apoio aos portugueses e lusodescendentes que vivem na Venezuela, na sequência das movimentações militares naquele país, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Recomendando aos portugueses na Venezuela que "tomem as medidas de segurança indispensáveis nesta altura", Santos Silva adiantou que, para já, ainda não há pedidos de apoio de portugueses.

Nos consulados de Caracas e Valência estão inscritos 180 mil portugueses e luso-descendentes, segundo dados do Governo português.

Com Lusa