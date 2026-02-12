Suspeita do tiroteio no Canadá tinha 18 anos e matou primeiro a mãe e o meio-irmão: o que se sabe

Tiroteio fez pelo menos oito mortos. Segundo as autoridades, a jovem recebia visitas periódicas da polícia à sua casa para verificarem o seu estado mental.

Na terça-feira, um tiroteio levado a cabo em Tumbler Ridge, no Canadá, matou oito pessoas e feriu outras 25. A suspeita foi inicialmente identificado como sendo uma mulher de cabelos castanhos que estaria de vestido. Agora as autoridades revelaram que se trata de Jesse Van Rootselaar, de 18 anos, que teria um vasto histórico de visitas da polícia à sua casa para verificar o seu estado de saúde mental, cita a agência de notícias Associated Press.

Rootselaar terá morrido com um ferimento de bala autoinfligido e, segundo o vice-comissário da Real Polícia Montada do Canadá, Dwayne McDonald, antes de ter levado a cabo o ataque numa escola, matou primeiro a mãe e o meio-irmão, em casa.

Apesar de o seu estado de saúde mental estar, aparentemente, fragilizado, o motivo que o levou a realizar este tiroteio ainda é desconhecido.

Inicialmente a polícia informou através de um comunicado que nove pessoas morreram, na terça-feira, e outros meios de comunicação social avançaram, ao citar as autoridades, que se tratavam de dez vítimas mortais. No entanto, McDonald avançou na quarta-feira que se tratam de oito mortos. O comissário esclareceu esta discrepância ao dizer que pensaram erroneamente que uma das vítimas que havia sido transportada de helicóptero para um centro médio havia morrido.

O primeiro ataque ocorreu, então, na residência familiar de Rootselaar. Segundo McDonald, um jovem membro da família, que estava em casa, ainda tentou procurar um vizinho e chamou a polícia, mas as autoridades acabaram por encontrar os corpos da mãe da suspeita (de 39 anos) e do meio-irmão (de 11 anos) na habitação. Anteriormente, já havia sido noticiado que as autoridades encontraram dois corpos numa residência e as autoridades estavam a investigar uma possível ligação entre estas vítimas e o tiroteio que ocorreu momentos depois numa escola próxima do local.

No estabelecimento escolar foram mortos uma professora de 39 anos e cinco alunos, com idades compreendidas entre os 12 e os 13 anos. Uma das vítimas foi encontrada numa escadaria e as outras numa biblioteca. De acordo com McDonald, a atacante não teria qualquer grau de parentesco com estas vítimas. “Não há, neste momento, informações de que alguém tenha sido um alvo específico”, afirmou.

Os polícias chegaram ao local do ataque cerca de dois minutos depois terem recebido uma denúncia e à chegada foram disparados tiros na sua direção. Além de se terem deparado com várias vítimas mortais, encontraram duas armas pertencentes à suspeita.

“Pais, avós, irmãs e irmãos em Tumbler Ridge vão acordar sem alguém que amavam. A nação está de luto e o Canadá está ao seu lado”, disse o primeiro-ministro Mark Carney, visivelmente emocionado, ao chegar ao Parlamento.

Este ataque é agora considerado o mais mortal no Canadá desde 2020 - quando um atirador matou 13 pessoas na Nova Escócia e provocou incêndios que vitimou outras nove pessoas. Como consequência o governo decidiu implementar leis mais rigorosas de posse de armas: recentemente também foi aprovada uma legislação que proíbe as armas consideradas de assalto.