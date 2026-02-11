Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
11 de fevereiro de 2026 às 23:00

O que é que os imigrantes alguma vez fizeram por nós?

Como a rábula clássica dos Monty Python, e uma prima espanhola, se cruzam com um novo estudo nos EUA – e com uma admissão do Governo português.

Sabe sempre bem lembrar a rábula dos separatistas da Judeia no clássico “The Life of Brian”, dos Monty Phyton. O líder do pequeno núcleo separatista está a doutrinar os seguidores na aversão aos romanos. “What have the romans ever done for us?”, é a pergunta que vai repetindo, para ouvir, frustrado, os seus homens a citarem as vantagens trazidas pelos romanos. “Tudo bem”, diz a dada altura o líder, já irritado. “Mas à parte dos esgotos, medicina, educação, vinho, ordem pública, irrigação, estradas, do sistema de água potável e da saúde pública, “what have the Romans ever done for us?”.

Tópicos Líder Expulsão Imigração Finanças públicas Phyton Estados Unidos Segurança Social Instituto Cato José Mota Judeia Almeida Portugal
