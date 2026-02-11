Dez mortos e pelo menos 25 feridos em tiroteio escolar no Canadá

Atirador estará entre as vítimas mortais. Ainda não são conhecidas as motivações dos ataques. Duas

Pelo menos nove pessoas morreram e 25 ficaram feridas num tiroteio em Tumbler Ridge, no Canadá. A informação foi adiantada na terça-feira pela Real Polícia Montada do Canadá, que acrescentou que o atirador estará entre as vítimas mortais. "O suposto atirador também foi encontrado morto com o que parece ser um ferimento autoinfligido", diz um comunicado daquela autoridade citado pela BBC.

A carregar o vídeo ... Em fila e de mãos no ar: Vídeo capta estudantes a saírem de escola secundária no Canadá onde ocorreu tiroteio

Sete das vítimas foram encontradas mortas numa escola, uma morreu morreu a caminho do hospital e duas outras foram localizadas numa casa próxima, segundo a agência de notícias Associated Press. "Os agentes estão a realizar buscas noutras casas e propriedades para determinar se mais alguém pode estar ferido", acrescenta o comunicado.

A polícia recebeu uma denúncia de um atirador ativo pelas 13h20 locais (18h de Lisboa) de terça-feira que sugeria que o suspeito se tratava de uma mulher de vestido e cabelos castanhos. À chegada ao local, foram retirados cerca de 100 alunos e funcionários da escola. Após o tiroteio, os moradores de Tumbler Ridge foram aconselhados a permanecer nas suas casas e a trancarem as portas e o distrito anunciou que as aulas foram canceladas durante o resto da semana.

A motivação do ataque ainda não é conhecida, contudo, o superintendente-chefe da Real Polícia, Floyd, confessou que as autoridades terão "dificuldades em determinar o 'porquê'" deste cenário.

O primeiro-ministro canadiado, Mark Carney, entretanto já comentou o ataque e disse estar "devastado" pelos tiroteios terríveis". "As minhas orações e mais profundas condolências estão com as famílias e amigos que perderam entes queridos nesses atos horríveis de violência", escreveu numa publicação na rede social X. À agência de notícias Reuters, o gabinete do primeiro-ministro informou ainda que Carney cancelou a sua viagem à Alemanha.

I am devastated by today’s horrific shootings in Tumbler Ridge, B.C. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to these horrific acts of violence.



I join Canadians in grieving with those whose lives have been changed… — Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026

A tragédia em Tumbler Ridge é agora um dos tiroteios mais mortais da história do Canadá, segundo a BBC. Em 2020, um atirador que se fazia passar por um membro Real Polícia Montada do Canadá matou 22 pessoas na Nova Escócia num período de dois dias. Em 1989, 14 mulheres morreram num ataque na Universidade L'Ecole Polytechnique, em Montreal.

Notícia atualizada às 11h22 de quarta-feira com o número total de mortos