Pelo menos 21 mortos em naufrágio de barco no rio Nilo

Lusa 09:27
De acordo com testemunhas entrevistadas pela agência de notícias AFP, o barco transportava 30 passageiros que atravessavam o rio a norte da capital sudanesa, Cartum.

Pelo menos 21 pessoas morreram quando um barco virou na noite de quarta-feira no rio Nilo, no norte do Sudão, declararam esta quinta-feira as autoridades locais.

Rio Nilo
Rio Nilo AP

O governo do estado do Nilo afirmou, num comunicado, que foram recuperados 21 corpos, sem especificar a causa do acidente.

