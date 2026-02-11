Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 19:00

“Agora é o momento de nos unirmos”: Primeiro-ministro canadiano em choque após tiroteio em escola que provocou 10 mortos

Dez pessoas morreram e mais de 25 ficaram feridas num tiroteio, esta terça-feira, numa escola secundária na Colúmbia Britânica, no Canadá.

