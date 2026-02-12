Pouco se sabe sobre Kim Ju Ae que tem sido fotografada com o seu pai a frequentar eventos oficiais, aumentando a especulação sobre a sua nomeação.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O líder norte coreano, Kim Jong Un, prepara-se para nomear a filha adolescente como sua herdeira, segundo relata a agência de serviços secretos da Coreia do Sul, citada pela BBC.



Kim Jong Un prepara-se para nomear filha adolescente como herdeira AP

Pouco se sabe sobre Kim Ju Ae, incluindo a sua idade oficial, apesar de se acreditar que possa ter 13 anos. Nos últimos tempos tem sido fotografada junto do seu pai a frequentar eventos oficiais, como a visita a Pequim, China, em setembro do ano passado para celebrar os 80 anos da rendição do Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Esta terá sido a sua primeira viagem oficial ao estrangeiro.

Segundo a agência noticiosa Yonhap, citada pela Al Jazeera, a agência de inteligência de Seul informou legisladores sul-coreanos da notícia durante uma reunião esta quinta-feira. Mais tarde o deputado Lee-Seong-gwon disse aos jornalistas que “a presença de Kim Ju Ae continua a ser destacada em eventos como a recente cerimónia do Dia das Forças Armadas e a sua visita ao Palácio do Sol em Kumsusan”. “Há ainda indícios de que ela esteja a expressar opiniões sobre algumas políticas”, acrescentou, partilhando que se acredita que ela tenha entrado na fase de “seleção da sucessão”.

A agência de inteligência afirmou ainda que a vai acompanhar de perto o congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia que vai decorrer no final deste mês, o maior evento político no país. É esperado que no congresso, Pyongyang dê mais informação sobre questões relacionadas com negócios estrangeiros e ambições nucleares para os próximos cinco anos.

A primeira aparência pública da possível herdeira foi em 2022, no teste de lançamento de um míssil balístico intercontinental norte-coreano. Em janeiro deste ano também foi fotografada acompanhada pelo seu pai no teste de lançamento de mísseis de larga escala.