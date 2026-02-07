Depressão Marta: 13 distritos estão em alerta laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dá o sinal de alerta no país: grande parte do território nacional está pintado de laranja.

São 13 os distritos que desde a madrugada deste sábado estão em alerta laranja, segundo o IPMA. Os restantes cinco estão em alerta amarelo.



EPA/Lavandeira Jr

Depois da Kristin e Leonardo, é a Marta que chega a Portugal, numa sequência de tempestades que não parece dar tréguas ao país. Para este sábado, "prevê-se que os maiores valores acumulados de precipitação ocorram a sul do rio Tejo, incluindo a região da grande Lisboa, sendo mais prováveis no Alentejo e nas serras algarvias", lê-se num comunicado o IPMA.

Da parte da tarde, a depressão desloca-se para leste, altura em que está prevista "uma intensificação do vento no litoral centro, com rajadas que poderão atingir os 90 km/h, bem como ocorrência de precipitação por vezes forte".

Este alerta, emitido às 06:16 deste sábado, vigora até às 18:00 em Viana do Castelo e Braga, e até às 21:00 no Porto, ao passo que nos restantes distritos se estende até à manhã de domingo, com exceção de Coimbra em que a previsão aponta para um abrandamento a partir das 03:00.

Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja, Portalegre, Castelo Branco e Évora estão sob aviso laranja até às 12:00 deste sábado, devido à "chuva persistente e por vezes forte".

O mesmo nível de alerta está em vigor até às 15:00 deste sábado, nos distritos Setúbal, Beja, Faro e Leiria, estendendo-se até às 18:00 em Lisboa, devido ao "vento forte de sudoeste com rajadas até 100 km/h, sendo até 120 km/h nas serras".

Por outro lado, nos distritos de Guarda, Castelo Branco, Bragança, Viseu e Vila Real, o aviso laranja estará em vigor até às 00:00 de domingo, face à possibilidade de queda de neve acima dos 1.600 metros de altura, com acumulação superior a 25 centímetros em zonas situadas a mais de 1.400 metros de altura.

O IPMA alertou que a acumulação de neve e a possível formação de gelo poderão causar "perturbação moderada", incluindo vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.