Supremo Tribunal indiano recusa recurso de grupo de violadores

O Supremo Tribunal da União Indiana rejeitou esta quarta-feira o último recurso apresentado pelos quatro homens condenados à morte pela violação de uma mulher em Nova Deli em 2012.

O caso, que teve projeção internacional, expôs a violência sexual contra as mulheres na Índia fazendo alterar a legislação sobre violações no país.

A mulher de 23 anos, estudante de fisioterapia, conhecida através dos órgãos de comunicação social como "a Destemida", por não ser permitida a divulgação da identidade das mulheres violadas na Índia, acabou por morrer num hospital de Singapura, vítima dos ferimentos do ataque.

No total estiveram envolvidos seis indivíduos: quatro foram condenados à morte, um enforcou-se na prisão no início do julgamento e outro, menor de idade, foi condenado a permanecer três anos num reformatório para jovens.

Três já tinham apresentado uma petição ao tribunal para alteração da pena capital.

O Supremo Tribunal rejeitou hoje o pedido e reforçou as decisões anteriores.