Acusados desejavam que o processo voltasse à instrução, para que fossem analisadas novas provas. Julgamento deve começar no início de 2019.

O ex-vice-presidente da Generalitat, Oriol Junqueras, e outros 17 líderes independentistas catalães vão ser julgados por declarar a independência da Catalunha de forma unintaeral. Com Junqueras, serão ainda julgados, entre outros, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva e a ex-presidente do parlamento regional, Carme Forcadell.



Com esta decisão, o Supremo Tribunal espanhol não deu razão ao recurso apresentando por todos os acusados, que desejavam que o processo voltasse à instrução, para que fossem analisadas novas provas. Segundo o El País, o julgamento deve começar no início de 2019.



Oriol Junqueras faz parte do grupo de nove dirigentes independentistas que estão presos preventivamente à espera de julgamento por delitos de rebelião, sedição e/ou peculato pelo seu envolvimento na tentativa separatista falhada há um ano.