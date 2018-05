conselho político,

Os anti-independentistas e constitucionalistas espanhóis chamam-lhe "xenófobo" e "sectário", os jornais espanhóis colocam-no na "ala mais dura do independentismo" e os seus "camaradas" do Juntos Pela Catalunha depositam nele todas as esperanças para a formação de uma constituição. Afinal, foi Carles Puigdemont que o escolheu como seu sucessor, após Jordi Sànchez e Jordi Turull também falharem as investiduras. É assim que é visto Quim Torras, de 55 anos, que será investido esta segunda-feira como o novo presidente da Catalunha.O processo de investidura de Torra começou este sábado. À primeira volta, o parlamento da Catalunha não aprovou a investidura do candidato à presidência, que precisava de um maioria absoluta nesta primeira ronda para ser eleito - conseguiu 66 dos 68 votos necessários. No parlamento, este sábado, Torra teve o apoio do seu partido e da Esquerda Republicana (ERC), mas o terceiro partido independentista - a Candidatura de Unidade Popular (CUP) - absteve-se.Contudo, Quim Torras conseguirá ser investido à segunda ronda, que acontecerá esta segunda-feira. Desta vez, o candidato só precisa de uma maioria simples e, a manter-se o mesmo resultado da primeira volta, Quim Torra tornar-se-à o novo líder regional da Catalunha. E a investidura de Torra é cada vez mais uma certeza: este domingo, em apurou o El País , os deputados da CUP têm ordens para se absterem outra vez.E o que podemos esperar de Torra à frente da Generalitat? De acordo com o seu discurso na primeira ronda do processo de investidura, o candidato promete uma batalha "pacífica e radical" para "construir um Estado independente em forma de república". E na primeira volta de investidura, ao dirigir-se ao parlamento catalão, o candidato à presidência prometeu uma proposta de 'constituição' da Catalunha.Quim Torra pretende reverter a aplicação do artigo 155 - suspendendo a autonomia da Catalunha e chamando a Madrid o poder sobre as instituições catalãs -, prometendo um "plano de choque". Além disso, tem intenção de criar uma plataforma de diálogo com Madrid e com Bruxelas: "A plenitude nacional do nosso país está ligada aos valores europeus. Não há projecto europeu sem a Catalunha, nem Catalunha sem a Europa", defendeu Quim Torra.No entanto, o candidato à presidência diz que Carles Puigdemont é o presidente "legítimo" do governo regional da Catalunha e prometeu ser "leal ao mandato" para "construir um Estado independente em forma de república". E advertiu: "as forças independentistas vão persistir, insistir e investir" em Carles Puigdemont no futuro.Para Torra, a Catalunha vive uma "crise humanitária", pois "há gente na prisão e no exílio". E avisa: "Só contemplo obedecer ao que decida o parlamento, que é a vontade dos catalães". Por fim, terminou o seu discurso recordando todos os "presos políticos e os exilados", numa referência a antigos membros do governo catalão liderado por Puigdemont, salientando que "deveria ser Puidgemont a fazer este discurso e deverá ser ele, logo que possível, a fazê-lo".Carles Puigdemont considerou o discurso de Torra "brilhante" e "imbatível", com passagens que "dão toda a dimensão histórica que exige o momento excecional que vive a Catalunha", considerou o ex-líder catalão através das redes sociais. Contudo, a opção de Quim Torra não é unânime no parlamento catalão.Na primeira volta, a líder do partido unionista Ciudadanos, Inés Arrimadas, criticou Quim Torra pelos tweets que este escreveu em 2012 — que diziam coisas como "evidentemente vivemos ocupados pelos espanhóis desde 1714", "os espanhóis só sabem pilhar" e "ouvir Albert Rivera a falar de moralidade é como ouvir os espanhóis falarem de democracia". "Você representa o nacionalismo identitário e excluente. Vocês representa mais achas para a fogueira e zero auto-crítica", disse Arrimadas. "Vou encarregar-me pessoalmente de traduzir esses tweets para que na Europa tenham ideia de quem é o candidato à presidência da Catalunha", continuou. Na passada sexta-feira, Torra já havia pedido desculpa pelo tweets.Já o Partido Socialista da Catalunha (PSC) também desconfia da escolha de Torra. Miquel Iceta, líder dos socialistas, disse: "Você só se dirigiu aos catalães que apoiam o processo independentista." "Você está aqui porque decidiram não desobedecer ao Tribunal Constitucional para investir Carles Puigdemont, o que me parece bem, mas não o atribuam à ideia de que existe um Estado opressor", disse.Já o Podemos - através do partido Catalunha Em Comum - não acredita na longevidade de um governo liderado de Quim Torra. "O governo que propõe é muito débil. É um governo que tem uma prazo de validade ultrapassado ainda antes de nascer. Estamos habituados a ter presidentes que nem eles próprios sabiam semanas antes que seriam candidatos", disse Xavier Domènech.Com a indicação de Quim Torra, os independentistas asseguram a nomeação de um apoiante da sua causa para a liderança do governo regional e evitam que sejam marcadas novas eleições, depois de terem ganhado as de 21 de Dezembro de 2017.Recorde-se que ex-presidente do governo catalão Carles Puigdemont fugiu à justiça espanhola e aguarda na Alemanha a sua extradição para Espanha, onde é acusado de delitos de rebelião e peculato na organização de um referendo ilegal sobre a autodeterminação da Catalunha, realizado em 01 de Outubro de 2017, a que se seguiu uma declaração unilateral de independência no parlamento da região.

Quim Torra só começou o seu percurso na política há 10 anos, em 2012, mas a sua vida política começou enquanto trabalhava no sector privado.



Tem 55 anos e é advogado, editor e autor de sete livros, mas só se tornou conhecido como presidente do Òmnium Cultural, uma associação espanhola de carácter cultural e político, e director do museu Born Centre Cultural, que o geriu com uma visão nacionalista e independentista. À imprensa espanhola, Torra descreve-se como um "independentista emocional" que "lutou toda a sua vida pela liberdade do seu país".



Actualmente, faz parte da direcção da Assembleia Nacional Catalã e caminha para se tornar no sucessor de Carles Puigdemont na presidência da Catalunha. "O itinerário político meteórico de Torra transforma-o quase num profissional da interinagem à força, pois a sua trajectória foi forjada em dez anos", escreve o El País.