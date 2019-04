Dilip Fernando salvou-se porque não quis ficar de pé na igreja de São Sebastião. Ataques terroristas mataram 290 pessoas, entre elas um português.

Quando no Domingo de Páscoa Dilip Fernando viu a igreja de São Sebastião cheia, decidiu não entrar. Era naquela igreja em Negombo que costumava ir à missa. E também foi aqui que morreram algumas das 290 vítimas dos atentados no Sri Lanka.



"Eu e a minha mulher chegámos às 7h30 mas já estava tão cheio de gente que não havia lugar para nós. Eu não queria ficar de pé por isso fui para outra igreja", contou à AFP. Porém, as suas duas netas decidiram ficar na igreja – e uma delas acabou por sentir a mão de um dos bombistas suicidas na cabeça. "No fim da missa viram um homem jovem a entrar na igreja com um saco pesado", relata Fernando. "Ele tocou na cabeça da minha neta enquanto passou. Era o bombista. Não estava entusiasmado nem com medo. Estava tão calmo."





Rui Lucas tinha 30 anos, era de Viseu e estava de lua-de-mel no Sri Lanka. Morreu nos atentados deste domingo A vítima portuguesa dos atentados deste domingo no Sri Lanka é um jovem de 30 anos de Viseu. Segundo o Correio da Manhã, o português chama-se Rui Lucas e estava na ilha em lua-de-mel. O casal de turistas estava alojado no hotel Kingsbury, um dos oito locais atacados na capital, Colombo.

A família, conta Fernando, questionou por que razão teria entrado o homem quando a missa já tinha terminado. Depois de o terem visto entrar, ocorreu a explosão. "Elas ouviram e fugiram logo, tinham tanto medo. Telefonaram-me logo para saber se estava dentro da igreja, mas eu já estava noutra." Nenhum familiar de Fernando ficou ferido.A igreja ficou destruída. Tinha sido renovada há um mês: "Estava tão bela. Ficámos tão felizes", conta.Agora, Fernando espera que a igreja reabra. Apesar do caos e das mortes, crê que "a vingança é inútil". "É do governo a responsabilidade de controlar isto, não é nossa."Também foi na igreja de São Sebastião que Nilantha Lakmal se casou com a mulher e baptizou as três filhas. Quando lá chegou com elas para celebrar a Páscoa, também viu que a igreja estava cheia. Por isso, ficou no jardim a escutar o padre. Mais tarde, pelo canto do olho, viu um homem a caminhar com uma mochila. Pouco depois ouviu-se a bomba."Fiquei com medo. Gritava. Gritava pelas minhas filhas. Gritava o nome da mais nova. Corria por todo o lado, à procura da minha família. Pareceu-me uma eternidade mais encontrei-as", relatou à AFP. Todos os seus familiares sobreviveram.