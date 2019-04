A polícia do Sri Lanka encontrou 87 detonadores de explosivos abandonados na estação de autocarros de Bastian Mawatha, em Pettah (Colombo). A informação foi dada pelo porta-voz da força de segurança, de acordo com a Reuters.O governo do país acredita que os ataques foram feitos com a ajuda de uma rede internacional. "Não acreditamos que estes ataques tenham sido levados a cabo por um grupo de pessoas confinadas a este país. Houve uma rede internacional sem a qual estes ataques não teriam tido sucesso", afirmou Rajitha Senaratne, porta-voz do governo.Pelo menos 290 pessoas de várias nacionalidades, incluindo um português, morreram na sequência dos ataques terroristas em igrejas e hotéis de luxo. Cerca de 500 ficaram feridas.