O número de mortos nos ataques terroristas no Sri Lanka subiu para os 310, segundo um novo balanço divulgado esta terça-feira pelas autoridades daquele país. Segundo o porta-voz da polícia do Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, os feridos são "mais de 500". Na sua declaração, o responsável admitiu dificuldades em fornecer dados sobre as vítimas. Na segunda-feira, o ministro do Turismo do Sri Lanka, John Amaratunga, revelou que 39 turistas de várias nacionalidades foram mortos nos atentados em igrejas e hotéis no país, enquanto outros 28 ficaram feridos. Dinamarqueses, australianos, americanos, chineses, japoneses, britânicos, turcos e indianos, além do português Rui Lucas, estão entre os estrangeiros que faleceram domingo.

O porta-voz da polícia deu ainda conta da detenção de 40 pessoas no decurso da investigação aos ataques atribuídos a um grupo extremista islâmico local, o National Thowheeth Jama'ath, que as autoridades do Sri Lanka acreditam ter sido apoiado internacionalmente.



Esta terça-feira realizaram-se também os primeiros funerais das vítimas locais dos atentados - uma cerimónia coletiva teve lugar em em Negombo, a norte da capital, Colombo. Cerca das 08h30 locais, assinalou-se um minuto de silêncio em memória de todos os que morreram. O Sri Lanka vive hoje um dia de luto nacional.

A capital do país, Colombo, foi alvo de pelo menos cinco explosões no domingo de Páscoa, em quatro hotéis de luxo e uma igreja. Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra no leste do país. A oitava e última explosão teve lugar num complexo de vivendas na zona de Dermatagoda.

As primeiras seis explosões ocorreram "quase em simultâneo", pelas 08h45 de domingo (03h15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.





Com Lusa